Размер грантов увеличат вдвое для муниципалитетов Псковской области – обладателей звания «Край партизанской славы»

20:28, 25 февраля 2025, ПАИ

До одного миллиона рублей будут увеличены гранты для муниципалитетов – обладателей звания «Край партизанской славы». Об этом заявил губернатор Псковской области.

«С этого года – года 80-летия Великой Победы – определим размер гранта для муниципалитетов со званием «Край партизанской славы» в один миллион рублей. Средства можно направлять на проведение патриотических мероприятий, благоустройство мемориалов и захоронений, работы по увековечиванию исторической памяти. В общей сложности с 2018 по 2024 год на эти цели из областного бюджета было направлено 14 миллионов рублей», – сказал Михаил Ведерников.

Ранее муниципальные образования, которым было присвоено почётное звание «Край партизанской славы», ежегодно получали субсидии в размере 500 тысяч рублей.

Глава региона напомнил, что первым это звание получил Дедовичский район в 2018 году. В настоящее время в Псковской области уже семь муниципальных образований носят это почётное звание: Дедовичский, Себежский, Новосокольнический районы и Невельский, Стругокрасненский, Гдовский, Усвятский муниципальные округа.