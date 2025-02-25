Размер грантов увеличат вдвое для муниципалитетов Псковской области – обладателей звания «Край партизанской славы»
До одного миллиона рублей будут увеличены гранты для муниципалитетов – обладателей звания «Край партизанской славы». Об этом заявил губернатор Псковской области.
«С этого года – года 80-летия Великой Победы – определим размер гранта для муниципалитетов со званием «Край партизанской славы» в один миллион рублей. Средства можно направлять на проведение патриотических мероприятий, благоустройство мемориалов и захоронений, работы по увековечиванию исторической памяти. В общей сложности с 2018 по 2024 год на эти цели из областного бюджета было направлено 14 миллионов рублей», – сказал Михаил Ведерников.
Ранее муниципальные образования, которым было присвоено почётное звание «Край партизанской славы», ежегодно получали субсидии в размере 500 тысяч рублей.
Глава региона напомнил, что первым это звание получил Дедовичский район в 2018 году. В настоящее время в Псковской области уже семь муниципальных образований носят это почётное звание: Дедовичский, Себежский, Новосокольнический районы и Невельский, Стругокрасненский, Гдовский, Усвятский муниципальные округа.
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