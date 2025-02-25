Госдума приняла закон о повышении качества медпомощи

21:20, 25 февраля 2025, ПАИ

Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на улучшение качества медицинской помощи в России. Он затрагивает сферу образования, сообщается на сайте Госдумы.

«Работники системы здравоохранения должны постоянно повышать свою квалификацию, изучать современные методы диагностики и лечения, а также осваивать новые способы профилактики заболеваний», – подчеркнул председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Принятый Госдумой закон запрещает дистанционное обучение по медицинским и фармацевтическим профессиональным программам, за исключением случаев, предусмотренных федеральными стандартами. Новые нормы предлагают закрепить за Министерством здравоохранения РФ разработку и утверждение типовых дополнительных программ медицинского образования.

Более того, организации, предоставляющие обучение в этой сфере, должны получить заключение Росздравнадзора о наличии соответствующего кадрового и материально-технического обеспечения. Все дополнительные профессиональные медицинские образовательные программы в России должны быть лицензированы по видам программ и специальностям.

Вячеслав Володин обратил внимание на то, что профессиональная подготовка врачей и среднего медперсонала должна осуществляться в образовательных учреждениях, где есть квалифицированные преподаватели и необходимая клиническая база для практики студентов.