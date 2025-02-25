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Самую красивую курсантку выбрали в Пскове. Фото

Ежегодный конкурс грации, обаяния и интеллекта «Мисс Псковский филиал Университета ФСИН России – 2025» прошёл в Пскове. Он был посвящён Году защитника Отечества и оценивался исключительно сотрудниками-мужчинами, сообщили ПАИ в пресс-службе филиала вуза.

  • Конкурс «Мисс Псковский филиал Университета ФСИН России – 2025»
    Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России
  • Конкурс «Мисс Псковский филиал Университета ФСИН России – 2025»
    Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России
  • Конкурс «Мисс Псковский филиал Университета ФСИН России – 2025»
    Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России
  • Конкурс «Мисс Псковский филиал Университета ФСИН России – 2025»
    Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России
  • Конкурс «Мисс Псковский филиал Университета ФСИН России – 2025»
    Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России
  • Конкурс «Мисс Псковский филиал Университета ФСИН России – 2025»
    Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России
  • Конкурс «Мисс Псковский филиал Университета ФСИН России – 2025»
    Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

«Все участницы конкурса блестяще презентовали себя и справились с заданием на проверку знаний терминов и понятий русской истории, после чего примерили на себя образ богинь славянской мифологии. Также девушки дефилировали в вечерних платьях и демонстрировали свои ораторские и актёрские способности, хореографические и вокальные данные», – рассказали в пресс-службе.

В конкурсе победила курсант Екатерина Киреева.

Звания «Мисс грация» удостоена Владилена Щиголева, «Мисс нежность» – Ирина Готовщикова, «Мисс скромность» – Алина Морозова, «Мисс романтичность» – Варвара Парантаева, «Мисс оригинальность» – Юлия Самсоненко.

Всех участниц конкурса наградили дипломами, которые им вручил начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев.

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