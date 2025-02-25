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Общество

Приём заявок на конкурс «Хрустальные звёздочки» стартовал в Псковской области

Приём заявок на Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звёздочки – 2025» стартовал в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФССП России.

«Конкурс направлен на выявление одарённых детей и создание условий для реализации их творческого потенциала. К участию в конкурсе приглашаются дети государственных служащих и работников Федеральной службы судебных приставов, сотрудников правоохранительных органов и иных государственных структур региона, а также воспитанники детских домов и школ-интернатов Псковской области», – отметили в пресс-службе ведомства.

Конкурс проводится в трёх номинациях: «Исполнительское мастерство» (игра на музыкальных инструментах), «Вокал» (народное, классическое, эстрадное пение), «Хореография» (народный, классический, бальный, современный танец). Продолжительность выступления – не более четырёх минут.

Заявки принимают до 14 марта 2025 года в группах от 7 до 12 и от 13 до 18 лет. Фонограмму к выступлению при её наличии нужно предоставить в виде ссылки на облачный сервис или на электронном носителе не позднее 21 марта 2025 года в отдел организации профессиональной подготовки и воспитательной работы УФССП России по Псковской области (кабинет 312 на улице Текстильной, 3 в Пскове) или по электронной почте ooppvr@r60.fssp.gov.ru.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону (8 8112) 69-90-19.

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