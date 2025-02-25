Интерактивные программы провели сотрудники Пушкинского заповедника для учащихся колледжей Великих Лук
Интерактивные программы для воспитанников трёх средних специальных учебных заведений Великих Лук провели сегодня, 25 февраля, сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
С учащимися Великолукского политехнического колледжа, Великолукского механико-технологического колледжа и Великолукского лесотехнического колледжа музейщики говорили о жизни ссыльного Пушкина в родовом имении под Псковом и о том, какие произведения поэт создал в Михайловском. Участникам встреч также рассказали, какие события и программы готовят в музее-заповеднике для гостей в нынешнем году, и пригласили всех на экскурсии, музейные уроки и занятия по федеральной программе «Пушкинская карта».
Завтра, 26 февраля, специалисты из «Михайловского» планируют встретиться со студентами Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, добавили в учреждении.
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Интерактивные программы провели сотрудники Пушкинского заповедника для учащихся колледжей Великих Лук
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