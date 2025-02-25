Ветерана Великой Отечественной войны Марию Сизову выдвинули на присвоение звания «Почётный гражданин города Великие Луки»
На присвоение звания «Почётный гражданин города Великие Луки» городской совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов выдвинул ветерана Великой Отечественной войны Марию Сизову. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.
Мария Сизова – герой Великой Отечественной войны, участница Сталинградской битвы, боёв на Ступинской высоте и других значимых сражений. 5 июля 1942 года она приняла присягу и стала медицинской сестрой в 7-м пехотном полку 24-й Железной дивизии второго формирования. Именно этот полк вёл бои на Калининском фронте за освобождение города Великие Луки и за овладение Ступинской высотой.
18-летняя девушка участвовала в сражениях, выносила раненых бойцов с поля боя и оказывала им медицинскую помощь. 13 января в ходе боёв переездная медсестра 7-го пехотного полка Мария Сизова (в девичестве Богданова) была тяжело ранена.
После окончания Сталинградской битвы женщина была награждена медалями «За оборону Сталинграда» и «За отвагу».
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Ветерана Великой Отечественной войны Марию Сизову выдвинули на присвоение звания «Почётный гражданин города Великие Луки»
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