Более чем на треть выросло число выявленных случаев гриппа A и B в Псковской области за неделю

23:53, 25 февраля 2025, ПАИ

С 17 по 23 февраля на территории Псковской области зарегистрировано 26 случаев гриппа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Лабораторно подтверждены грипп А и грипп В, добавили в ведомстве.

Напомним, с 10 по 16 февраля таких случаев было 16.