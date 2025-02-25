Более чем на треть выросло число выявленных случаев гриппа A и B в Псковской области за неделю
С 17 по 23 февраля на территории Псковской области зарегистрировано 26 случаев гриппа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
Лабораторно подтверждены грипп А и грипп В, добавили в ведомстве.
Напомним, с 10 по 16 февраля таких случаев было 16.
Более чем на треть выросло число выявленных случаев гриппа A и B в Псковской области за неделю
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