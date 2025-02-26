Судить о весне по снегу советует сегодня народный календарь
Память святого Мартиниана, жившего в IV-V веках в Палестине, отмечается сегодня, 26 февраля, пишет calend.ru.
В народе ему молились об избавлении от соблазнов и укреплении семьи.
В этот день следили также за приметами погоды. Если тает снег, то будет дружная весна. Пасмурный день указывал на холодную и долгую весну.
Этот день также называли светлым. Ночью люди выходили во двор и окликали звезды, чтобы их свет придал глазам зоркость.
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