Судить о весне по снегу советует сегодня народный календарь

07:19, 26 февраля 2025, ПАИ

Память святого Мартиниана, жившего в IV-V веках в Палестине, отмечается сегодня, 26 февраля, пишет calend.ru.

В народе ему молились об избавлении от соблазнов и укреплении семьи.

В этот день следили также за приметами погоды. Если тает снег, то будет дружная весна. Пасмурный день указывал на холодную и долгую весну.

Этот день также называли светлым. Ночью люди выходили во двор и окликали звезды, чтобы их свет придал глазам зоркость.