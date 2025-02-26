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Общество

Судить о весне по снегу советует сегодня народный календарь

Память святого Мартиниана, жившего в IV-V веках в Палестине, отмечается сегодня, 26 февраля, пишет calend.ru.

В народе ему молились об избавлении от соблазнов и укреплении семьи.

В этот день следили также за приметами погоды. Если тает снег, то будет дружная весна. Пасмурный день указывал на холодную и долгую весну.

Этот день также называли светлым. Ночью люди выходили во двор и окликали звезды, чтобы их свет придал глазам зоркость.

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