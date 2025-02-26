У 14 российских производителей обнаружили фальсификацию масла и творога

07:41, 26 февраля 2025, ПАИ

14 российских производителей изготавливали фальсифицированную молочную продукцию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Общественный совет при Роспотребнадзоре.

Изготовители производили масло и творог с запрещенной трансглютаминазой, стеринами, растительными жирами и выдавали их за натуральные. Фальсификат у производителей обнаружили по результатам проверки Северо-Западной испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» при Россельхознадзоре.

Глава совета Олег Павлов обратился в Генпрокуратуру и Минпромторг, чтобы продукцию изъяли, а производителей наказали.

В обращении также указано, что в образцах продукции выявлены несоответствия по массовой доле белка и жира и/или жирнокислотному составу.

Все образцы масла и творога были куплены в магазинах «Магнит», «Светофор»,«Дикси», «О'КЕЙ», «Верный», «Семишагофф», «Сезон» и других.

Кроме того, в обращении указано, что ранее надзорные органы уже не раз уличали перечисленных производителей в несоблюдении обязательных требований.

Генпрокуратура уже поручила провести проверку по фактам поддельной молочной продукции.