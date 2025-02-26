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Общество

Память воинов-десантников 6-й роты почтили псковские школьники

Торжественное мероприятие, приуроченное к 25-летию подвига 6-й роты, прошло в Пскове.

  • Память воинов-десантников 6-й роты почтили псковские школьники
    Фото: Андрей Степанов
  • Память воинов-десантников 6-й роты почтили псковские школьники
    Фото: Андрей Степанов
  • Память воинов-десантников 6-й роты почтили псковские школьники
    Фото: Андрей Степанов
  • Память воинов-десантников 6-й роты почтили псковские школьники
    Фото: Андрей Степанов
  • Память воинов-десантников 6-й роты почтили псковские школьники
    Фото: Андрей Степанов
  • Память воинов-десантников 6-й роты почтили псковские школьники
    Фото: Андрей Степанов
  • Память воинов-десантников 6-й роты почтили псковские школьники
    Фото: Андрей Степанов
  • Память воинов-десантников 6-й роты почтили псковские школьники
    Фото: Андрей Степанов
  • Память воинов-десантников 6-й роты почтили псковские школьники
    Фото: Андрей Степанов
  • Память воинов-десантников 6-й роты почтили псковские школьники
    Фото: Андрей Степанов
  • Память воинов-десантников 6-й роты почтили псковские школьники
    Фото: Андрей Степанов
  • Память воинов-десантников 6-й роты почтили псковские школьники
    Фото: Андрей Степанов
  • Память воинов-десантников 6-й роты почтили псковские школьники
    Фото: Андрей Степанов
  • Память воинов-десантников 6-й роты почтили псковские школьники
    Фото: Андрей Степанов
  • Память воинов-десантников 6-й роты почтили псковские школьники
    Фото: Андрей Степанов
  • Память воинов-десантников 6-й роты почтили псковские школьники
    Фото: Андрей Степанов
  • Память воинов-десантников 6-й роты почтили псковские школьники
    Фото: Андрей Степанов
  • Память воинов-десантников 6-й роты почтили псковские школьники
    Фото: Андрей Степанов
  • Память воинов-десантников 6-й роты почтили псковские школьники
    Фото: Андрей Степанов

Более 50 учащихся школ Пскова и советники директоров по воспитанию отдали дань памяти подвигу бойцов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и возложили цветы к памятнику «Купол».

Также в рамках памятных мероприятий прошла диалоговая площадка с начальником регионального штаба ВВПОД «Юнармия» в Псковской области Михаилом Рыбчинским, который познакомил школьников со своей книгой о бойцах 6-й роты.

Кроме того, для ребят прошла экскурсия в музей и расположение 76-й дивизии.

Напомним, 29 февраля – 1 марта 2000 года десантники 6-й роты под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

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