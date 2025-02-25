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Происшествия

Пенсионерка из Пскова предстанет перед судом за незаконную прописку трёх человек

65-летняя жительница Пскова предстанет перед судом за то, что незаконно трижды прописывала у себя троих людей. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

С марта по декабрь 2024 года псковичка незаконно зарегистрировала в своём доме трёх россиян.

Санкция статьи 322.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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