Пенсионерка из Пскова предстанет перед судом за незаконную прописку трёх человек

09:23, 26 февраля 2025, ПАИ

65-летняя жительница Пскова предстанет перед судом за то, что незаконно трижды прописывала у себя троих людей. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

С марта по декабрь 2024 года псковичка незаконно зарегистрировала в своём доме трёх россиян.

Санкция статьи 322.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.