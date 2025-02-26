Подведены итоги первенства Пскова по волейболу среди школьников
Подведены итоги первенства Пскова по волейболу среди учеников 4–6-х классов в зачёте спартакиады «Школьные игры», сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».
В соревнованиях принимали участие девять команд. По результатам состязаний первое место заняла спортшкола № 13. На втором месте – ученики естественно-математического лицея № 20. Замкнул тройку лидеров многопрофильный правовой лицей № 8.
В соревнованиях также участвовали погранично-таможенно-правовой лицей, школы № 24 и 18, гимназия № 29, социально-экономический лицей № 21 и лицей № 4.
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