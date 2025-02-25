В Пскове росгвардейцы задержали двух воришек 18 и 19 лет
24 февраля сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух молодых людей, подозреваемых в краже из гипермаркета, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Около двух часов ночи росгвардейцы получили информацию о том, что в охраняемом магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.
Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали молодых людей 19 и 18 лет, которые пронесли через кассовый узел продукты, не заплатив за них.
По факту кражи проводится проверка.
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