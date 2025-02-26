Почти пять тонн кормов для животных не пропустили через госграницу в Псковской области
4,8 тонны кормов для животных не прошли ветеринарный контроль на российско-белорусской границе в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
На перевозимый товар отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы, подтверждающие его безопасность и происхождение.
Перемещение 4,8 тонны кормов по таможенной территории ЕАЭС запретили, оформили акт о возврате груза. Товар вернули в Белоруссию, уточнили в пресс-службе.
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