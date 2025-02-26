Мужчину со шрамом под глазом ищут в Псковской области

09:59, 26 февраля 2025, ПАИ

39-летнего жителя Пскова Вадима Конобу, без вести пропавшего 5 июня 2024 года, продолжают искать в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Среди особых примет псковича – худощавое телосложение, рост около 175 сантиметров, короткая стрижка и борода. Также у Вадима Конобы есть шрамы под левым глазом и под левым коленом от пореза бензопилой. Пскович страдает приступами эпилепсии.

Вадим Коноба был одет в чёрную футболку, шорты в бело-чёрную клетку. Всех, кто знает что-нибудь о местонахождении этого гражданина, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 02, 112.