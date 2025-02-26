Врачи Псковской областной больницы повысили квалификацию на мастер-классах

10:11, 26 февраля 2025, ПАИ

Врачи Псковской областной клинической больницы повысили квалификацию на мастер-классах, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Так, заместитель главного врача по хирургии Илья Назаров посетил мастер-класс в рамках VII Инновационной школы эстетической медицины в Москве. Школа была посвящена самым современным методам пластики тела. На мастер-классе участники осваивали современные методы абдоминопластики, липосакции тела и липофилинга груди.

А врач-эндоскопист Марина Вальданова повысила квалификацию на мастер-классе, посвящённом эндоскопическим вмешательствам при заболеваниях панкреатобилиарной зоны на базе Краевой клинической больницы № 1 имени профессора С. В. Очаповского в Краснодаре. Панкреатобилиарная зона – комплекс поджелудочной железы и системы желчных протоков. Когда у человека возникают проблемы с этими органами (например, воспаление, камни в желчном пузыре или опухоли), врачи могут использовать эндоскопию для диагностики и лечения.