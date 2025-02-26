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Общество

Выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям предлагается повысить до миллиона рублей

Выплаты на погашение основного долга и процентов по ипотеке для семей, в которых с 1 января 2025 года родился третий ребенок, могут повысить до 1 млн рублей, пишет РБК со ссылкой на совместный доклад Общественной палаты РФ и Росстата.

Пока мера действует только на Дальнем Востоке, теперь же ее предлагают распространить на остальные регионы, где эта выплата сейчас составляет 450 тысяч рублей.

Авторы доклада также предлагают увеличить ежемесячное пособие до размера прожиточного минимума для всех беременных женщин, вставших на учет в ранний срок. Среди других инициатив – введение пособия в размере 50% прожиточного минимума на всех детей до достижения ими 17-летнего возраста в многодетных семьях. Принцип нуждаемости и «нулевого дохода» учитываться не будет.

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