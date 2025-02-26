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Общество

Концерт для раненых участников СВО прошёл в Пскове

Первый концерт для раненых участников СВО организовало Псковское отделение Союза театральных деятелей. 25 февраля артисты Псковского драмтеатра выступили для военнослужащих в Псковской областной клинической больнице, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

  • Концерт для раненых участников СВО
    Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Концерт для раненых участников СВО
    Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Концерт для раненых участников СВО
    Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Концерт для раненых участников СВО
    Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Концерт для раненых участников СВО
    Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Концерт для раненых участников СВО
    Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Концерт для раненых участников СВО
    Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Концерт для раненых участников СВО
    Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Концерт для раненых участников СВО
    Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра

В концертные бригады вошли артисты Псковского драмтеатра и Псковского театра кукол. Техническое сопровождение также оказывают специалисты Пушкинского театра. Концертные бригады будут несколько раз в месяц выступать в Псковской областной клинической больнице и Военном клиническом госпитале с чтецкими и музыкальными номерами.

«Зал тепло принял артистов, театр получил благодарные отклики. Это подтверждает, что такие проекты сегодня необходимы», – отметили в пресс-службе.

Напомним, Псковский драмтеатр с 2022 года поддерживает военнослужащих и их семьи. Культурное учреждение проводит бесплатные показы спектаклей для детей и взрослых и передаёт билеты семьям участников СВО, направляет средства на оказание помощи псковским военнослужащим.

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