Рекомендации по приготовлению блинов дали псковичам

10:32, 26 февраля 2025, ПАИ

Шеф-повар с 15-летним стажем Надежда Пандреева дала псковичам несколько кулинарных рекомендаций в преддверии Масленицы, сообщает телеканал «Первый Псковский».

«Обязательно нужно соблюсти пропорции. Кому-то нравится чуть потолще, кому-то – чуть потоньше, тут всё дело в муке. И самое, наверное, главное – тесту надо постоять. Тесто должно напитаться кислородом, чтобы блины были тонкие, но воздушные», – отметила Надежда Пандреева.

Классический рецепт: 250 миллилитров молока, три яйца, 125 граммов муки, немного соли и сахара, добавила шеф-повар.