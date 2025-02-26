Преподаватели ПсковГУ создали экскурсионный телеграм-бот для студентов-иностранцев

10:46, 26 февраля 2025, ПАИ

Преподаватели ПсковГУ создали экскурсионный телеграм-бот для студентов-иностранцев, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза. Контент разработан преподавателями русского языка как иностранного ПсковГУ Верой Беляевой и Анной Зуевой. Над технической составляющей проекта трудился Арсений Тимашов.

Проходя задания, связанные с актуализацией знаний по истории и культуре Пскова, студенты знакомятся с инфраструктурой ПсковГУ, получают информацию о некоторых достопримечательностях, расположенных в центре города. В их числе здание Главпочтамта, Дом губернатора, где ныне находится Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина, и другие.

Планируется дополнять бот другими объектами и новыми маршрутами.