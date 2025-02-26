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Происшествия

Двух жителей Красногородского округа наказали за хищение имущества стоимостью более 110 тысяч рублей

Пыталовский районный суд вынес приговор двум жителям Красногородского муниципального округа, обвиняемым в краже ювелирных украшений, бытовой техники, мобильных телефонов и другого имущества. Об этом ПАИ сообщили в районном суде.

Преступление было совершено в октябре прошлого года во время уборки территории. 62-летний мужчина и его 22-летняя знакомая договорились о хищении имущества в одном из домов Красногородского округа. Девушка незаконно проникла в дом и похитила деньги, мобильные телефоны, ювелирные украшения. Позже вместе с мужчиной они похитили ещё швейную машинку, ноутбук, фотоаппарат, лобзик и другое имущество. Общий ущерб от преступления составил более 110 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине восемь месяцев тюрьмы условно с испытательным сроком один год, учитывая его активное сотрудничество со следствием, признание вины и возмещение ущерба. Женщине, имеющей малолетнего ребёнка, назначили шесть месяцев тюрьмы условно с испытательным сроком один год. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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