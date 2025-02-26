Анна Шуняева и «След «Пантеры» получили «Народное признание» в номинации «Призвание»

20:45, 26 февраля 2025, ПАИ

Руководитель областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Анна Шуняева стала обладателем общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» в номинации «Призвание». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения.

Победителя поздравили глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева и директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

«Сегодня происходит историческое событие - 15 церемония вручения премии «Народное признание». Номинация «Призвание» - это люди, которые отдают своей деятельности не только знания, умения, навыки, но и свою душу. Поэтому все, кто номинирован в этой номинации — уже нашли свое призвание в жизни и признание со стороны общества», - отметила Наталья Исакова.

В свою очередь, Вера Кондратьева отметила, что в любом муниципалитете есть огромное количество инициативных людей, которые готовы совершать героические поступки, идти на рекорды. Также она пожелала, чтобы на Псковской земле рождалось как можно больше талантливых людей, которые принесут добро и благо региону.

«Эта награда всего нашего большого коллектива «След «Пантеры». Мы уже около 30 лет ведем работу, в нашем объединении трудятся как ветераны движения, так и молодые участники. Мы передаем свои знания, умения, огонь, верность Отечеству, готовность сохранять историческую память и проносить через года. Мне кажется это очень важно в последнее время», - сказала руководитель поисковой общественной организации «След «Пантеры» Анна Шуняева.

Также в финал премии в этой номинации вышли учитель начальных классов школы № 7 в Великих Луках Ириния Сотченкова и тренер высшей категории и руководитель военно-патриотического клуба «Юный спасатель» Елена Ильина.