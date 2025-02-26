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Общество

Детский медцентр «Здоровый ребёнок» в Пскове победил в премии «Народное признание – 2024»

Детский медицинский центр «Здоровый ребёнок» в Пскове удостоен общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» в номинации «Сервис». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения, которая проходит в БКЗ Псковской областной филармонии в среду, 26 февраля.

Фото: ПАИ

Победителей поздравили руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова и создатель улиточной фермы Escargot D’Or Алексей Корочкин.

«Очень приятно, что появляются новые лица не только из Пскова, но и из районов. Мне кажется, что именно качественный сервис – это самое важное. Если вы предоставляете качественный сервис, который нравится клиентам, это точно работает на благо всего региона. Приезжающие к нам в регион хотят пользоваться нашими услугами, так что всем, кто уделяет внимание сервису, большое спасибо!» – отметила Анастасия Иванова.

Алексей Корочкин в свою очередь подчеркнул, что в прошлом году был среди победителей премии.

«Ровно год назад я сидел в зале и ждал вердикта жюри. Я хочу обратиться к тем, кто не выйдет на эту сцену. Вы уже в этом зале, знайте: то, что вы среди финалистов, – это уже победа. Эта премия, которую сделало Псковское агентство информации при поддержке правительства области, важная и нужная. Она не только позволяет гордиться собой и своими достижениями, но и накладывает обязательства. Мы знаем, что дальше нужно становиться лучше, с лучшим сервисом и выходить на новые уровни своего проекта. Верьте в себя и свой проект! Это будет не последняя ваша победа. Выходим на всероссийский уровень и дальше к звёздам!» – обратился к участникам мероприятия он.

Руководитель медцентра «Здоровый ребёнок» в Пскове Ирина Лыкова поблагодарила всех, кто отдал голос за них. «Это очень большая честь для нас. Мы ещё молоды, и мы работаем во благо детей. Счастье там, где здоровый ребёнок», – сказала она.

Среди финалистов премии в номинации «Сервис» салон маникюра Екатерины Богдановой в Бежаницком районе и магазин флористики и декора «Поле Чудес» в Себежском районе.

Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

В этом году в премии десять номинаций – это «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка». В жюри премии вошли десять человек. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги мероприятия – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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