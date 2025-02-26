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Спорт

Кубок Псковской области по практической стрельбе соберёт рекордное число участников

Кубок Псковской области по практической стрельбе из пневматического пистолета, который пройдёт на стадионе «Машиностроитель» 15 и 16 марта, соберёт рекордное количество участников. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации практической стрельбы Псковской области Валерий Емцев.

Фото: ПАИ

В соревнованиях планирует участие порядка 120 спортсменов. Помимо местных стрелков бороться за награды приедут гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска и Липецка. «Уже другие регионы к нам приезжают. Плюс мы уже не справляемся своей судейской коллегией. Приглашаем судей из других регионов. Например, на этот турнир к нам приедут судьи из Санкт-Петербурга», – отметил Валерий Емцев.

Соревнования будут включать в себя 12 упражнений. «Если до этого мы ездили на чужие площадки со своими ребятами, то сейчас это большой плюс для нас, что к нам приезжают ребята из других регионов», – добавил собеседник ПАИ.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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