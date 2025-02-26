Руководитель хореографического ансамбля «Мозаика» получил статуэтку «Народного признания» в номинации «Талант»
Образцовый хореографический ансамбль «Мозаика» из Пскова победил в Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» в номинации «Талант». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения, которая проходит в БКЗ Псковской областной филармонии в среду, 26 февраля.
Награду получил руководитель хореографического ансамбля «Мозаика» детского центра «Надежда» Сергей Живчук. Тот, кто вручил статуэтку, был определён из числа зрителей.
Руководитель коллектива поблагодарил всех присутствующих за поддержку. «Эта награда заслуженно получена нами. Благодаря моей семье, и, конечно же, детям, их родителям, я нахожусь здесь. Организаторам желаю креативных идей, а мы будем радовать вас своим творчеством», – отметил Сергей Живчук.
Среди финалистов премии в номинации «Талант» – образцовый молодёжный коллектив «Забава» из Великолукского района и народный самодеятельный хореографический коллектив «Русские узоры» из Стругокрасненского округа.
Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
В этом году в премии десять номинаций – это «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка». В жюри премии вошли десять человек. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги мероприятия – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
Лучшее подразделение органа государственного пожарного надзора определили в Псковской области
Директор медиахолдинга Псковской области поздравила победителей премии «Народное признание – 2024»
Бренд «Красное знамя» стал лучшим в номинации «Наша марка» премии «Народное признание – 2024»
Анна Шуняева и «След «Пантеры» получили «Народное признание» в номинации «Призвание»
Как в Псковской области работают над сохранением памяти о подвиге десантников 6-й роты
Руководитель хореографического ансамбля «Мозаика» получил статуэтку «Народного признания» в номинации «Талант»