Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Руководитель хореографического ансамбля «Мозаика» получил статуэтку «Народного признания» в номинации «Талант»

Образцовый хореографический ансамбль «Мозаика» из Пскова победил в Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» в номинации «Талант». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения, которая проходит в БКЗ Псковской областной филармонии в среду, 26 февраля.

Фото здесь и далее: ПАИ

Награду получил руководитель хореографического ансамбля «Мозаика» детского центра «Надежда» Сергей Живчук. Тот, кто вручил статуэтку, был определён из числа зрителей.

Руководитель коллектива поблагодарил всех присутствующих за поддержку. «Эта награда заслуженно получена нами. Благодаря моей семье, и, конечно же, детям, их родителям, я нахожусь здесь. Организаторам желаю креативных идей, а мы будем радовать вас своим творчеством», – отметил Сергей Живчук.

Среди финалистов премии в номинации «Талант» – образцовый молодёжный коллектив «Забава» из Великолукского района и народный самодеятельный хореографический коллектив «Русские узоры» из Стругокрасненского округа.

Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

В этом году в премии десять номинаций – это «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка». В жюри премии вошли десять человек. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги мероприятия – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 февраля 2025

Лучшее подразделение органа государственного пожарного надзора определили в Псковской области
26 февраля 2025

Директор медиахолдинга Псковской области поздравила победителей премии «Народное признание – 2024»
26 февраля 2025

Бренд «Красное знамя» стал лучшим в номинации «Наша марка» премии «Народное признание – 2024»
26 февраля 2025

Анна Шуняева и «След «Пантеры» получили «Народное признание» в номинации «Призвание»
26 февраля 2025

Как в Псковской области работают над сохранением памяти о подвиге десантников 6-й роты
26 февраля 2025

Руководитель хореографического ансамбля «Мозаика» получил статуэтку «Народного признания» в номинации «Талант»
26 февраля 2025

Лавандовая ферма «В цвету» завоевала статуэтку премии «Народное признание – 2024»
26 февраля 2025

Псковские студенты успешно выступили на конкурсе профмастерства в Витебской области

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...