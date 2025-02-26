Руководитель хореографического ансамбля «Мозаика» получил статуэтку «Народного признания» в номинации «Талант»

20:34, 26 февраля 2025, ПАИ

Образцовый хореографический ансамбль «Мозаика» из Пскова победил в Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» в номинации «Талант». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения, которая проходит в БКЗ Псковской областной филармонии в среду, 26 февраля.

Награду получил руководитель хореографического ансамбля «Мозаика» детского центра «Надежда» Сергей Живчук. Тот, кто вручил статуэтку, был определён из числа зрителей.

Руководитель коллектива поблагодарил всех присутствующих за поддержку. «Эта награда заслуженно получена нами. Благодаря моей семье, и, конечно же, детям, их родителям, я нахожусь здесь. Организаторам желаю креативных идей, а мы будем радовать вас своим творчеством», – отметил Сергей Живчук.

Среди финалистов премии в номинации «Талант» – образцовый молодёжный коллектив «Забава» из Великолукского района и народный самодеятельный хореографический коллектив «Русские узоры» из Стругокрасненского округа.