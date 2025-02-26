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Общество

Гололедицу и до -9 градусов прогнозируют в Псковской области 27 февраля

Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 27 февраля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

На дорогах местами синоптики прогнозируют гололедицу.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -4 до -9 градусов, днём ожидается от 0 до +5 градусов. Атмосферное давление будет высоким.

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