Гололедицу и до -9 градусов прогнозируют в Псковской области 27 февраля

13:17, 26 февраля 2025, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 27 февраля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

На дорогах местами синоптики прогнозируют гололедицу.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -4 до -9 градусов, днём ожидается от 0 до +5 градусов. Атмосферное давление будет высоким.