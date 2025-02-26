Гололедицу и до -9 градусов прогнозируют в Псковской области 27 февраля
Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 27 февраля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
На дорогах местами синоптики прогнозируют гололедицу.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -4 до -9 градусов, днём ожидается от 0 до +5 градусов. Атмосферное давление будет высоким.
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