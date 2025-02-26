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Общество

Поддержку проектов по адаптации участников СВО и штрафы за продажу энергетиков обсудили в Собрании

Комитет по труду и социальной политике под председательством вице-спикера Игоря Дитриха провёл заседание в преддверии февральской сессии. Депутаты рассмотрели проекты законов и постановлений областного правительства о внесении изменений в действующие государственные программы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Законопроект, устанавливающий административные штрафы за нарушение запретов и ограничений торговли безалкогольными тонизирующими напитками, включая энергетики, представила заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Марина Аникеева. Специалист уточнила, что предлагаемый размер штрафов варьируется от 3 тысяч рублей – непосредственно для продавцов и до 50 тысяч – для юридических лиц. Также проектом расширяется перечень мест, где не допускается продажа тонизирующих напитков. Это здания, строения, сооружения, помещения, используемые для осуществления образовательной и медицинской деятельности.

Вице-спикер Армен Мнацаканян поинтересовался, кто будет наделён полномочиями по составлению административных протоколов. По словам руководителя исполнительного органа, эти обязанности возлагаются на сотрудников комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике. При этом специалисты рассчитывают на поддержку органов местного самоуправления, а также работников учреждений образования и здравоохранения. Председатель правительственного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко высказалась в поддержку законопроекта и заверила, что медики готовы подключиться к контрольной работе. Депутаты рекомендовали принять проект закона.

Председатель парламентского комитета Игорь Дитрих, как автор законодательной инициативы, представил коллегам проект, предлагающий отменить существующие в областном законодательстве ограничения на сроки исполнения полномочий региональными правозащитниками. Речь идёт об уполномоченном по правам ребёнка и уполномоченном по защите прав предпринимателей. «Действующие областные законы ограничивают пребывание в должности этих уполномоченных двумя сроками подряд. При этом федеральное законодательство, которое регулирует деятельность уполномоченных и вообще государственных должностей субъектов РФ, не содержит подобных ограничений. То есть федеральный закон не запрещает избираться на эти должности более двух раз подряд», – прокомментировал законопроект Игорь Дитрих, обратив внимание, что в процессе работы над документом был проведён анализ законодательства других регионов, где данная норма не вводилась либо была отменена после принятия. Члены комитета поддержали инициативу.

Врио председателя комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев доложил депутатам об инициативе губернатора Михаила Ведерникова, предусматривающей возможность выделения грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов социальной адаптации и психологической поддержки участников СВО, ветеранов и инвалидов боевых действий. Члены комитета единогласно высказались в поддержку проекта закона.

Кроме того, депутаты рассмотрели предложенные правительством изменения государственных программ «Доступная среда», «Развитие здравоохранения» и «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики». Последняя программа дополнена новым положением о предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление капитального ремонта и оснащение дошкольных образовательных организаций.

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