Семинар для псковских учителей провели представители РФС
Семинар для педагогов, задействованных в проекте «Футбол в школе», провела методист Российского футбольного союза (РФС) Ольга Постнова в Пскове 25 февраля. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».
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Фото: ОФФ «Северо-Запад»
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Фото: ОФФ «Северо-Запад»
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Фото: ОФФ «Северо-Запад»
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Фото: ОФФ «Северо-Запад»
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Фото: ОФФ «Северо-Запад»
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Фото: ОФФ «Северо-Запад»
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Фото: ОФФ «Северо-Запад»
Темой семинара стало проведение занятий по футболу в общеобразовательных организациях.
В рамках семинара Ольга Постнова продемонстрировала упражнения и подвижные игры для детей разных возрастов, которые могут быть проведены в школьных спортзалах небольшого размера.
Методист работает в калининградской школе № 57. В позапрошлом году она вошла в число 11 лучших учителей физкультуры проекта «Футбол в школе».
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