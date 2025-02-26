Семинар для псковских учителей провели представители РФС

15:08, 26 февраля 2025, ПАИ

Семинар для педагогов, задействованных в проекте «Футбол в школе», провела методист Российского футбольного союза (РФС) Ольга Постнова в Пскове 25 февраля. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».



Фото: ОФФ «Северо-Запад»



Фото: ОФФ «Северо-Запад»



Фото: ОФФ «Северо-Запад»



Фото: ОФФ «Северо-Запад»



Фото: ОФФ «Северо-Запад»



Фото: ОФФ «Северо-Запад»



Фото: ОФФ «Северо-Запад»













Темой семинара стало проведение занятий по футболу в общеобразовательных организациях.

В рамках семинара Ольга Постнова продемонстрировала упражнения и подвижные игры для детей разных возрастов, которые могут быть проведены в школьных спортзалах небольшого размера.

Методист работает в калининградской школе № 57. В позапрошлом году она вошла в число 11 лучших учителей физкультуры проекта «Футбол в школе».

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