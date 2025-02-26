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Общество

Волки держат в страхе жителей Стругокрасненского района

В Стругокрасненском муниципальном округе участились жалобы на появление волков в населенных пунктах. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Волков.

Фото сгенерировано нейросетью

«Обращаем ваше внимание на необходимость сразу же сообщать о потенциальной опасности. На территории округа установлен постоянный контроль за регулированием численности данных хищников», – отметил он.

Кроме того, владельцам охотугодий направлены рекомендации по увеличению мероприятий по сокращению численности волков. Дополнительно к региональным выплатам также предусмотрены выплаты из местного бюджета за каждого уничтоженного волка.

Александр Волков также напомнил, что при нападении волков на домашних собак или обнаружении признаков пребывания волков возле населённого пункта необходимо незамедлительно сообщать об этом в единую дежурную диспетчерскую службу муниципального округа по телефону 8 (8113) 25-17-00 или охотоведу.

«Учитывая, что за сутки волк может пройти расстояние в 50 км, особенно важна оперативность передачи информации для скорейшего завершения мероприятий по поиску и ликвидации животных», – подчеркнул глава муниципалитета.

Кроме того, владельцев собак призывают не оставлять их без присмотра и принять меры для их защиты, особенно в вечернее и ночное время.

«Ваше участие и бдительность помогут обеспечить безопасность и защиту местных жителей и животных», – заключил Александр Волков.

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