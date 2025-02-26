Ученики Бежаницкой школы и их наставники победили в премии «Народное признание» за издание книги о родственниках, принимавших участие в ВОВ
Ученики 9-го класса Бежаницкой школы и их наставники за работу и издание книги о родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, стали победителями Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» в номинации «Инициатива». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения, которая проходит в БКЗ Псковской областной филармонии в среду, 26 февраля.
Статуэтку премии получила классный руководитель Екатерина Курова, учитель истории Валентина Курганова и учащиеся 9-го «Б» класса. Победителей поздравили заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих и соучредитель Плюсского перерабатывающего комбината Дмитрий Старостин.
«Не первый раз я нахожусь на этой сцене, и открываю конверт. Это большая честь для меня, и для всех, кто выходит на эту сцену. И для всех вас. Люди, которые представлены в номинациях – герои, но они все скромные. «Народное признание» – это высшая премия, так что все вы здесь заслуженно», – отметил Игорь Дитрих.
В Псковской области много выдающихся личностей, подчеркнул Дмитрий Старостин. «И номинация «Инициатива», конечно, очень важна. Так что сегодня мы с удовольствием поздравляем всех, кто здесь был отмечен», – сказал он.
Среди финалистов премии в номинации «Инициатива» поисковый отряд «След» и ТОС «Старый дворик» в деревне Переслегино Великолукского района.
Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
В этом году в премии десять номинаций – это «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка». В жюри премии вошли десять человек. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги мероприятия – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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