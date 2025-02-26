Лавандовая ферма «В цвету» завоевала статуэтку премии «Народное признание – 2024»
Лавандовая ферма «В цвету» завоевала статуэтку Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» в номинации «Открытие». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения, которая проходит в БКЗ Псковской областной филармонии в среду, 26 февраля.
Статуэтку премии получила представитель основателей лавандовой фермы «В цвету» Людмила Иванова. Победителя поздравили председатель комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова и уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылёв.
«Прежде всего хотелось бы благодарить за возможность разделить атмосферу этого события. Многие выходили на эту сцену не в первый раз, а для меня это дебют. Псковская область может смело гордиться людьми, которые на ней живут. Инициативные, смелые, неравнодушные. Каждый из номинантов достоин народного признания. Желаю всем огромных успехов!» – отметила Илианна Петрова.
«Это действительно очень интересное мероприятие и каждый год я принимаю в нём участие. Номинация «Открытие» – это огромная палитра бизнес-проектов. С бизнес-климатом в Псковской области всё в порядке и это очень радует», – подчеркнул Аркадий Мурылëв.
Людмила Иванова, в свою очередь, поблагодарил всех за награду и пригласила приехать на ферму во время цветения лаванды.
Среди финалистов премии в номинации «Открытие» фитнес-студия в Дедовичах и гостиница «Порхов».
Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
В этом году в премии десять номинаций – это «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка». В жюри премии вошли десять человек. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги мероприятия – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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