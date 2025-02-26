Жительница Псковской области покорила Китай игрой на домре

17:03, 26 февраля 2025, ПАИ

Ученица шестого класса Печорской гимназии Татьяна Самкова покорила Китай игрой на домре, пишет газета «Печорская правда».

В Китае прошёл международный онлайн-конкурс исполнительского искусства. Его проводили по трём номинациям: «инструментальное исполнительство», «вокальное исполнительство», «концертмейстерское искусство». Татьяна Самкова получила диплом международного образца и звание лауреата третьей степени за игру на домре.

Музыкальные номера оценивало жюри, в состав которого вошли заслуженные деятели культуры и искусства, профессиональные педагоги, заслуженные и народные артисты России и Китая.