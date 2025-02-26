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Общество

Жительница Псковской области покорила Китай игрой на домре

Ученица шестого класса Печорской гимназии Татьяна Самкова покорила Китай игрой на домре, пишет газета «Печорская правда».

Фото из группы детской школы искусств Печор в соцсети «ВКонтакте»

В Китае прошёл международный онлайн-конкурс исполнительского искусства. Его проводили по трём номинациям: «инструментальное исполнительство», «вокальное исполнительство», «концертмейстерское искусство». Татьяна Самкова получила диплом международного образца и звание лауреата третьей степени за игру на домре.

Музыкальные номера оценивало жюри, в состав которого вошли заслуженные деятели культуры и искусства, профессиональные педагоги, заслуженные и народные артисты России и Китая.

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Жительница Псковской области покорила Китай игрой на домре
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