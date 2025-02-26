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Общество

Предприниматель из Опочки выплатил зарплату сотруднику после вмешательства приставов

С индивидуального предпринимателя из Опочки взыскали невыплаченную сотруднику зарплату, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Опочанин столкнулся с проблемой невыплаты зарплаты, после чего попытался решить вопрос с начальством самостоятельно, но потерпел неудачу, а затем обратился в суд. После рассмотрения материалов дела суд обязал работодателя выплатить задолженность, а также компенсацию за нарушение сроков выплаты и моральный вред. Сумма составила 79 тысяч рублей.

Должнику сообщили о возбуждении дела и предупредили о возможной уголовной ответственности, но мужчина проигнорировал уведомление, за что и получил полный комплекс мер принудительного характера, отметили в ведомстве.

В течение нескольких дней депозитный счёт отделения пополнили, после чего зарплата и прочие выплаты были перечислены потерпевшему.

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