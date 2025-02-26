Жилой дом сгорел в Гдовском районе
Жилой дом горел в деревне Партизанская Гдовского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Причины пожара выясняются.
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26 февраля 2025
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