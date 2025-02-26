Изрезавший в псковском спорткулубе свою сожительницу мужчина заключён под стражу

18:30, 26 февраля 2025, ПАИ

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 34-летнего псковича. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 24 февраля вечером мужчина приехал в спортивный клуб, где работает его сожительница, и между ними произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры он нанес ей множественные удары ножом, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшая была доставлена в лечебное учреждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ.

25 февраля 2025 года мужчина был задержан по подозрению в совершении вышеуказанного преступления, ему предъявлено обвинение. Вину признал частично.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 24 апреля включительно.