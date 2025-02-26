Часть улицы Ижорского Батальона временно закроют в Пскове

18:55, 26 февраля 2025, ПАИ

Одну полосу движения на улице Ижорского Батальона в районе дома № 55 временно закроют в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Движение на указанном участке будет закрыто с 27 по 28 февраля с 8:00 до 22:00 в связи с проведением дорожных работ.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.