Духовой оркестр имени Александра Роора исполнил программу, посвящённую музыке родов войск Псковского военного гарнизона
Вечер музыки прошёл в стенах Детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова. На сцене выступил духовой оркестр имени Александра Роора под руководством дирижера Никиты Орлова, сообщили ПАИ в Управлении культуры администрации Пскова.
Программа вечера была посвящена музыке родов войск Псковского военного гарнизона.
«Детский эстрадный хор «Талантика» под руководством Анны Роор, добавил вечеру особого шарма. Юные артисты порадовали слушателей своими талантливыми выступлениями, вызвав бурю оваций и искренних улыбок», – отметили в Управлении культуры администарции Пскова.
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Духовой оркестр имени Александра Роора исполнил программу, посвящённую музыке родов войск Псковского военного гарнизона