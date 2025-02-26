Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Духовой оркестр имени Александра Роора исполнил программу, посвящённую музыке родов войск Псковского военного гарнизона

Вечер музыки прошёл в стенах Детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова. На сцене выступил духовой оркестр имени Александра Роора под руководством дирижера Никиты Орлова, сообщили ПАИ в Управлении культуры администрации Пскова.

Фото: Управление культуры администрации Пскова

Программа вечера была посвящена музыке родов войск Псковского военного гарнизона.

«Детский эстрадный хор «Талантика» под руководством Анны Роор, добавил вечеру особого шарма. Юные артисты порадовали слушателей своими талантливыми выступлениями, вызвав бурю оваций и искренних улыбок», – отметили в Управлении культуры администарции Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 февраля 2025

Алексей Наумец: Главное, чтобы участники спецоперации имели возможность получить социальный лифт
26 февраля 2025

В номинации «Событие» премии «Народное признание – 2024» лучшей стала «Дорога жизни» в Невеле
26 февраля 2025

Детский медцентр «Здоровый ребёнок» в Пскове победил в премии «Народное признание – 2024»
26 февраля 2025

Федерация практической стрельбы Псковской области удостоена премии «Народное признание – 2024» в номинации «Рекорд»
26 февраля 2025

В Черёхе на фасаде дома открыли мемориальную доску в честь гвардии полковника Константина Зизевского
26 февраля 2025

Павел Мулинский с семьёй из Себежского района победил в номинации «Бизнесмен года» премии «Народное признание – 2024»
26 февраля 2025

Духовой оркестр имени Александра Роора исполнил программу, посвящённую музыке родов войск Псковского военного гарнизона
26 февраля 2025

Ученики Бежаницкой школы и их наставники победили в премии «Народное признание» за издание книги о родственниках, принимавших участие в ВОВ

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...