Псковские студенты успешно выступили на конкурсе профмастерства в Витебской области
Студенты из Пскова успешно выступили на республиканском конкурсе профессионального мастерства, который проходил в Витебской области Республики Беларусь с 4 по 26 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
На конкурсе по компетенции «Электромонтаж» третье место занял студент Псковского агротехнического колледжа Даниил Никитин. Напомним, что в прошлом году Даниил занял третье место в финале Чемпионата высоких технологий, представив готовый прототип экзоскелета для кисти руки, который был создан с нуля.
Студентка Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Татев Дарбинян заняла второе место в конкурсе по компетенции «Технология моды».
Егор Моисеев и Егор Микстайс, учащиеся Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, были отмечены наградами за второе и третье места соответственно в компетенции «Столярное дело».
Ранее студенты из Пскова успешно выступили в региональных этапах 5-го Республиканского конкурса профессионального мастерства, который проходил в декабре.
Студентки Псковского кооперативного техникума Ольга Солодянкина и Валерия Соловьева заняли второе и третье места в компетенции «Кулинарное искусство» на региональном этапе, который проходил в Оршанском государственном колледже продовольствия имени Н. А. Корначенка. В компетенции «Ресторанный сервис» в Витебском государственном индустриальном колледже учащийся Псковского кооперативного техникума Егор Гаврилов занял второе место.
Студенты Псковской области продемонстрировали выдающиеся результаты. Их успех стал результатом усердной работы и стремления к развитию, как отметили в комитете по образованию Псковской области.
Важно отметить, что в рамках профессиональных соревнований студенты псковских и белорусских учебных заведений не только демонстрировали свои навыки, но и активно делились своими идеями и достижениями в области профориентации и профессионального образования.
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