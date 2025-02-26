Как в Псковской области работают над сохранением памяти о подвиге десантников 6-й роты

20:45, 26 февраля 2025, ПАИ

Как Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова работает над сохранением памяти о подвиге десантников 6-й роты и разведчиков 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ, рассказала заведующая Региональным краеведческим центром Анна Дунаева на круглом столе «Бой у высоты 776». Конкурс проходил в Рязани и был организован Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

К обсуждению Анна Дунаева присоединилась по видеосвязи. Также Анна Дунаева представила региональный цифровой проект - Сайт «Книга Памяти», созданный по инициативе правительства Псковской области.

Он представляет собой базу данных с биографиями уроженцев Псковской земли и бойцов, проходивших службу в Псковской области, кавалеров Георгиевских отличий, героев Советского Союза, героев Российской Федерации, героев Специальной военной операции - воинов, проявивших мужество и героизм на полях сражений.

О новом проекте централизованной библиотечной системы «Памяти псковичей – Героев Советского Союза» рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом выпуске рубрики «Родина Знамени Победы».