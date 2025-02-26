Директор медиахолдинга Псковской области поздравила победителей премии «Народное признание – 2024»

20:56, 26 февраля 2025, ПАИ

Директор медиахолдинга Псковской области Ирина Фёдорова поздравила финалистов и победителей премии «Народное признание – 2024». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения, которая проходит в БКЗ Псковской областной филармонии в среду, 26 февраля.

«15-я церемония премии «Народное признание» состоялась. Каждый год по четыре месяца подряд большая команда уже на протяжении 15 лет работает над этой премией. Меняется многое: и номинанты, и люди, но неизменным премии остаётся одно – это доброта. Я искренне желаю, чтобы то счастье, та доброта, которую сегодня, по-моему, в невероятных количествах распыляли в зале, сохранилось в вашей душе как можно дольше», – отметила Ирина Фёдорова.