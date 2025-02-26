Директор медиахолдинга Псковской области поздравила победителей премии «Народное признание – 2024»
Директор медиахолдинга Псковской области Ирина Фёдорова поздравила финалистов и победителей премии «Народное признание – 2024». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения, которая проходит в БКЗ Псковской областной филармонии в среду, 26 февраля.
«15-я церемония премии «Народное признание» состоялась. Каждый год по четыре месяца подряд большая команда уже на протяжении 15 лет работает над этой премией. Меняется многое: и номинанты, и люди, но неизменным премии остаётся одно – это доброта. Я искренне желаю, чтобы то счастье, та доброта, которую сегодня, по-моему, в невероятных количествах распыляли в зале, сохранилось в вашей душе как можно дольше», – отметила Ирина Фёдорова.
Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
В этом году в премии десять номинаций – это «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка». В жюри премии вошли десять человек. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги мероприятия – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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