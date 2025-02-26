Лучшее подразделение органа государственного пожарного надзора определили в Псковской области
В управлении надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области подвели итоги деятельности территориальных подразделений за 2024 год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
По результатам оценки по основным показателям лучшим выбран отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области. Второе место за отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области.
Третье место – отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы.
Начальникам подразделений заместитель начальника Главного управления Владимир Якунин вручил грамоты, а за 1 место – передающийся кубок лучшего подразделения органа государственного пожарного надзора.
Лучшее подразделение органа государственного пожарного надзора определили в Псковской области
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