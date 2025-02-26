В Невельскую межрайонную больницу пришёл работать новый врач-эндокринолог

21:52, 26 февраля 2025, ПАИ

В Невельскую межрайонную больницу пришёл работать врач-эндокринолог Айсель Гасанова. Врач принимает в поликлиниках в Невеле и Пустошке. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Особое внимание стоит обратить на «Школу сахарного диабета», которая начала работать и проходит в Невеле по четвергам. «Это важное мероприятие позволяет людям, страдающим диабетом, узнать больше о своём заболевании. Во время занятий Айсель Гасанова делится знаниями о том, как правильно контролировать уровень сахара в крови, составлять рацион питания, а также рассказывает о необходимых мерах ухода за собой и о возможных осложнениях, связанных с диабетом», – отметили в комитете.

«Школа сахарного диабета» создана в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», что свидетельствует о важности этой проблемы на уровне государства и стремлении улучшить качество жизни людей с данным заболеванием.

Записаться на занятия можно непосредственно во время приёма у врача, что делает процесс доступным и удобным для всех желающих.

Ранее сообщалось, что свою работу «Школа сахарного диабета» начала в Пушкиногорском районе.