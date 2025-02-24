Школа сахарного диабета начинает свою работу в Пушкиногорском районе

21:27, 24 февраля 2025, ПАИ

В Пушкиногорском районе начинает свою работу «Школа сахарного диабета». Об этом пишет муниципальная газета «Пушкинский край» со ссылкой на Островскую межрайонную больницу.

Медики приглашают всех желающих принять участие в этом мероприятии! Занятия будут проходить в онлайн-формате. Проводит занятия врач-эндокринолог Островской межрайонной больницы Ольга Соловьёва.

Обучение стартует 7 марта в 16:30. Место проведения – актовый зал на третьем этаже корпуса стационара по адресу Пушкинские Горы, улица Ленина, 41. Проконсультироваться можно по телефону (8 811-46) 2–13–61.

Ранее сообщалось, что в Псковской области экс-сотрудница межрайонной больницы подозревается в получении «откатов».