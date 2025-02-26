Более 100 поздравительных открыток для участников СВО подписали в Пскове

22:43, 26 февраля 2025, ПАИ

Акцию «Поздравь защитника Отечества» провели в Пскове облсовпроф, региональная организация работников связи и волонтёрское движение «Почты России», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа











Местом проведения акции стал Детский парк. Организаторы предлагали жителям Пскова и его гостям заполнить открытки, которые направят бойцам в зону СВО в честь празднования Дня защитника Отечества.

«В рамках мероприятий, посвящённых Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, профсоюзы проводят ряд акций для поднятия боевого духа бойцов, которые находятся в зоне СВО. Мы настроены поддерживать наших воинов до тех пор, пока враг не будет разбит. Профсоюз своих не бросает», – отметил лидер профсоюзного движения региона Игорь Иванов.

В ближайшее время все открытки отправят в зону проведения СВО.