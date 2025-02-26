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Ещё четыре ветерана в Гдовском районе получили медали в честь 80-летия Победы

Ещё четыре ветерана в Гдовском районе получили медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» сегодня, 26 февраля. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

С ветеранами встретились председатель совета ветеранов Вера Кабанова и начальник территориального отдела Гдовского района комитета по соцзащите Псковской области Татьяна Ломакова. Им и выпала честь вручить юбилейные медали.

«В прекрасной, торжественной обстановке прошло вручение медалей в Гдовском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Девочки-школьницы исполнили душевные песни, прочитали стихи о Победе, о той войне и благодарили наших героев-ветеранов за мирное небо и беззаботное детство. Медали в уютном учреждении под аплодисменты вручили Валентине Ивановне Ерохиной и Нине Яковлевне Денисовой. Бабушкам 96 и 94 года. Они живые свидетели истории и пример стойкости для подрастающих поколений», – пишет газета.

Цветы с медалью по поручению президента страны вручили и Тамаре Васильевой из деревни Колоколово.

«Низкий поклон вам. Ваш подвиг, как и подвиг каждого, кто в годы Великой Отечественной войны приближал Победу, переоценить невозможно. Сегодня мы желаем вам здоровья и, конечно, мирного неба над головой, за которое в огненные сороковые отдали жизни миллионы наших защитников», – сказал практически каждый из гостей.

Также делегация съездила с почётной миссией к жительнице блокадного Ленинграда Руфине Петровой.

Ранее сообщалось, что глава Псковского района Наталья Фёдорова вручила юбилейные награды к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне двум ветеранам – Людмиле Петровой и Галине Алексеевой.

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