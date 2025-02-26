Возвращение бывших, неудачная пластика и пересмотр имиджа: чего ждать от ретро-Венеры

23:28, 26 февраля 2025, ПАИ

Эти зима и весна просто парад ретроградности. На этот раз эстафету от Марса перенимает Венера. Какие особенности у этого периода и как прожить его максимально эффективно, рассказывает астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова.

Венера, в отличие от своего соседа Меркурия, бывает ретроградной не так уж часто – примерно раз в полтора года. Длится этот период около 40 дней. На этот раз Венера будет ретроградной с 2 марта по 13 апреля. Но, как обычно, прибавляем три-четыре дня до и столько же после, поскольку все процессы становятся уже ощутимыми.

Слово «ретро» не требует перевода, все знают, что оно обозначает поворот вспять, взгляд в прошлое, возвращение старого, ушедшего. А значит, мы будем проживать повторы в темах, за которые ответственна планета Венера. Это любовь, красота, партнёрские отношения, финансы. Насколько сильно затронет вас нынешняя ретроградность Венеры и какая из перечисленных тем станет для вас ключевой, как всегда, зависит от особенностей индивидуального гороскопа. В этой статье я рассказываю об общих трендах. Но первое, о чём вспоминают астрологи в связи с ретроградностью планеты любви, – это возвращение бывших.

Помните фильм «О чём говорят мужчины»? «Расстались. Пишешь ей «последнюю» СМС: «Я больше не буду тебе писать, ты стала мне чужой, прощай». Она не отвечает. Тогда второе последнее СМС: «Могла бы и ответить, нас, между прочим, что-то связывало». Молчит. Третье: «Спешу поделиться радостью: я перестал о тебе думать. Вообще. Так что не звони». А она и не звонит. Тогда запрещённый приём: «Знаешь, в Москве есть ещё красивые женщины, кроме тебя». И всё равно ничего. И так ещё сто последних СМС. И самое последнее: «Неужели нельзя быть нормальной и один раз ответить?!» И всё. Перестал писать, отмучился – и тут от неё через год приходит СМС: «Снег идёт. С первым днём зимы!»

Вот такую примерно ситуацию можно ожидать в период ретроградной Венеры. Особенно это будет актуально, если у вас был роман в 2016–2017 годах. Венера снова будет петлять по тому сектору небесной сферы, по которому гуляла в тот период.

Если вы завязываете новые отношения в период ретро-Венеры, у них меньше шансов на долгосрочную перспективу. Если в вашей паре есть нерешённые проблемы, они, скорее всего, будут обостряться. Венера находится в знаке горячего и импульсивного Овна, так что наломать дров будет легче лёгкого. Если вы хотите пройти этот период без бурь и штормов, попробуйте подыграть Венере – сами окунитесь в атмосферу прошлого: воспроизведите первое свидание, вспомните свой конфетно-букетный период, вернитесь к совместным увлечениям, отправьтесь в повторное романтическое путешествие.

В период ретро-Венеры могут возвращаться и прошлые деловые партнёры, и старые клиенты. Это шанс пересмотреть отношения и не устраивающие договорённости, изменить порядок и соотношение сил. Вполне вероятно, что можно найти новые интересы для сотрудничества.

Если вы торгуете женской одеждой, косметикой, другими товарами для красоты и привлекательности, у вас есть шанс сбыть то, что раньше не продавалось. А вот предлагать совершенно новую линейку товаров или услуг я не рекомендую: ожидания себя, скорее всего, не оправдают. То же самое относится и к заключению новых договоров о сотрудничестве, особенно если они предполагают большие финансовые вложения.

В период ретро-Венеры не рекомендуются также пластические операции и любые серьёзные косметические вмешательства. Очень велик риск, что вы будете разочарованы результатом, а в процессе что-то пойдёт не так. По этой же причине не рекомендую серьёзные изменения в имидже и стиле, особенно татуировки, если вы делаете их в первый раз (перекрывать старые можно). Все процессы, которые связаны с повтором, переделкой, ещё одной попыткой, при ретроградных планетах как раз идут хорошо. Поэтому смело можно браться за проекты, которые вы раньше по каким-то причинам не довели до ума, отложили в долгий ящик, особенно если они связаны с темами Венеры: дизайном, искусством, стилем, красотой.

Можно покопаться в собственном гардеробе, заняться реставрацией одежды, украшений, предметов мебели или интерьера. Вполне вероятно, что вам придут в голову интересные идеи, дающие старому вторую жизнь.

Брать большие кредиты, делать крупные покупки или инвестиции в период ретро-Венеры я рекомендую с большой осторожностью. Действуйте в соответствие с принципом «семь раз отмерь, один отрежь».

Если вы в целом не удовлетворены своим финансовым положением, привычками и стратегиями, имиджем и развитием личного бренда, партнёрством (неважно, деловым или личным), период ретро-Венеры хорош для того, чтобы переосмыслить многие вещи, покопаться в себе и порефлексировать. Лучшее использование энергий ретроградной планеты – это внутренняя работа, перепросмотр собственного поведения, установок, стереотипов и исправление ошибок.