Что впечатлило китайскую актрису Чжэн Ханьи во время съёмок фильма «Красный шёлк» в Пскове

23:44, 26 февраля 2025, ПАИ

Художественный фильм «Красный шёлк» снимали зимой в Псковской области, Санкт-Петербурге и других городах, а также на льду Байкала и в Китае. В главных ролях снялись актёры Милош Бикович, Глеб Калюжный, Гоша Куценко. Главную женскую роль исполнила китайская актриса Чжэн Ханьи, которая в интервью журналистам рассказала, чем ей запомнился Псков во время съёмок.

По словам Чжэн Ханьи, она дважды была в Пскове. И город ей понравился. «Здесь очень красиво», – призналась актриса. Она добавила, что первое интервью о фильме она также дала в Пскове.

В сценах художественного фильма Псков на время превратился в Маньчжурию. Съёмочный процесс происходил на свежем воздухе в мороз. Актриса призналась, что её впечатлили белоснежные сугробы, от которых она «не могла оторвать взгляд». В родном Китае съёмки велись уже в 40-градусную жару.

По словам актрисы, все трюки, от стрельбы до прыжка с высокой горы, актриса делала без дублёров.

Отметим, действие фильма разворачивается в 1927 году. Бывший царский секретный агент, которого играет Милош Бикович, застревает в Китае после падения Российской империи. Для возвращения домой он должен сопроводить китайских курьеров с секретными документами в Москву. В этом им будут мешать иностранные разведчики и настоящие головорезы. Чтобы справиться со своей миссией, агенту придётся объединиться с советскими спецслужбами и найти общего врага.

Ранее сообщалось, что команда фильма «Красный шёлк» выразила особое отношение к Псковскому краю во время пресс-подхода на презентации фильма в Пскове.