День сил специальных операций отмечают в России

07:36, 27 февраля 2025, ПАИ

Каждый год 27 февраля в России отмечается День Сил специальных операций — памятный день, входящий в число профессиональных праздников и памятных дат Вооруженных Сил России, пишет calend.ru.

Силы специальных операций Вооруженных Сил Российской Федерации (ССО ВС РФ) представляют собой высокомобильную, специально подготовленную и технически оснащённую армейскую группировку, которая предназначена для выполнения особых задач по защите интересов России как внутри страны, так и за её пределами. Эти задачи могут быть выполнены как в мирное, так и в военное время, и силы находятся в постоянной готовности к немедленному развертыванию.

Личный состав подразделений ССО формируется исключительно из военнослужащих, проходящих службу по контракту. Военнослужащие этих сил проходят многоступенчатую специальную подготовку в ходе различных учений, что позволяет им успешно справляться с задачами в самых сложных и нестандартных условиях. Они обладают высоким уровнем мастерства в обращении с современным вооружением и военной техникой.