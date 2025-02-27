День сил специальных операций отмечают в России
Каждый год 27 февраля в России отмечается День Сил специальных операций — памятный день, входящий в число профессиональных праздников и памятных дат Вооруженных Сил России, пишет calend.ru.
Силы специальных операций Вооруженных Сил Российской Федерации (ССО ВС РФ) представляют собой высокомобильную, специально подготовленную и технически оснащённую армейскую группировку, которая предназначена для выполнения особых задач по защите интересов России как внутри страны, так и за её пределами. Эти задачи могут быть выполнены как в мирное, так и в военное время, и силы находятся в постоянной готовности к немедленному развертыванию.
Личный состав подразделений ССО формируется исключительно из военнослужащих, проходящих службу по контракту. Военнослужащие этих сил проходят многоступенчатую специальную подготовку в ходе различных учений, что позволяет им успешно справляться с задачами в самых сложных и нестандартных условиях. Они обладают высоким уровнем мастерства в обращении с современным вооружением и военной техникой.
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