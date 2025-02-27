Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичам от имени энергетиков и страховых компаний звонят мошенники

В адрес псковичей, ранее направлявших заявки о неполадках в подаче электроэнергии, поступают звонки от мошенников, в том числе через популярные мессенджеры. Злоумышленники, представляясь сотрудниками ПАО «Россети» или страховых компаний, сообщают следующее: «Ваш случай признан страховым. Для урегулирования вопроса необходимо перевести деньги на «страховой счет». Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

Все вопросы, связанные с обслуживанием и проблемами с электроснабжением, решаются исключительно через официальные каналы связи: горячую линию, личный кабинет на сайте компании или личное обращение в офис компании. Если кто-то звонит от имени «Россети Северо-Запад», всегда стоит перезвонить по официальному номеру компании, чтобы подтвердить информацию.

Не стоит передавать персональные данные или финансовую информацию незнакомым людям по телефону или через интернет. Не нужно сообщать мошенникам паспортные данные, банковскую информацию, коды из СМС или номера лицевых счетов.

Россети Северо-Запад никогда не запрашивает оплату услуг через мессенджеры и не требует переводить денежные средства на сторонние счета.

«Прежде чем предоставить личную информацию о себе или совершить какие-либо действия с банковской картой по указанию третьих лиц, посоветуйтесь с родственниками или знакомыми. Если вы столкнулись с мошенниками, обязательно сообщите в правоохранительные органы. Это поможет защитить других людей», - рекомендуют псковичам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 февраля 2025

Глэмпинги и модульные гостиницы, которые не добавились в реестр, с 1 марта не смогут работать
27 февраля 2025

Норму потребления блинов в день назвали псковичам
27 февраля 2025

Почти 12 млн рублей на программу социальной газификации получит Псковская область
26 февраля 2025

Что впечатлило китайскую актрису Чжэн Ханьи во время съёмок фильма «Красный шёлк» в Пскове
26 февраля 2025

Презентация сборника народной женской поэзии «Тебя никто не победит» прошла в Локнянском КДЦ
26 февраля 2025

Ещё четыре ветерана в Гдовском районе получили медали в честь 80-летия Победы
26 февраля 2025

Более 100 поздравительных открыток для участников СВО подписали в Пскове
26 февраля 2025

В Невельскую межрайонную больницу пришёл работать новый врач-эндокринолог

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...