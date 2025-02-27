Псковичам от имени энергетиков и страховых компаний звонят мошенники

09:33, 27 февраля 2025, ПАИ

В адрес псковичей, ранее направлявших заявки о неполадках в подаче электроэнергии, поступают звонки от мошенников, в том числе через популярные мессенджеры. Злоумышленники, представляясь сотрудниками ПАО «Россети» или страховых компаний, сообщают следующее: «Ваш случай признан страховым. Для урегулирования вопроса необходимо перевести деньги на «страховой счет». Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

Все вопросы, связанные с обслуживанием и проблемами с электроснабжением, решаются исключительно через официальные каналы связи: горячую линию, личный кабинет на сайте компании или личное обращение в офис компании. Если кто-то звонит от имени «Россети Северо-Запад», всегда стоит перезвонить по официальному номеру компании, чтобы подтвердить информацию.

Не стоит передавать персональные данные или финансовую информацию незнакомым людям по телефону или через интернет. Не нужно сообщать мошенникам паспортные данные, банковскую информацию, коды из СМС или номера лицевых счетов.

Россети Северо-Запад никогда не запрашивает оплату услуг через мессенджеры и не требует переводить денежные средства на сторонние счета.

«Прежде чем предоставить личную информацию о себе или совершить какие-либо действия с банковской картой по указанию третьих лиц, посоветуйтесь с родственниками или знакомыми. Если вы столкнулись с мошенниками, обязательно сообщите в правоохранительные органы. Это поможет защитить других людей», - рекомендуют псковичам.