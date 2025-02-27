Псковичка перевела мошеннику более десяти миллионов рублей, желая заработать на инвестициях

10:47, 27 февраля 2025, ПАИ

Псковичка перевела мошеннику более десяти миллионов рублей, желая заработать на инвестициях, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Из материалов дела следует, что неизвестный предложил псковичке «выгодное инвестирование». В итоге злоумышленник похитил с банковских счетов женщины 10,5 миллиона рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Решение о возбуждение дела прокурор признал законным и обоснованным. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

На банковские счета, куда были перечислены деньги, суд наложил арест.